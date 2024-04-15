Beşiktaş'a teknik direktör dayanmıyor!

Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna büyük umutlarla başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 yaparak grup aşamasına yükselmesine rağmen Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Yaz transfer döneminde izlediği politika ve kadrosuna kattığı oyuncular nedeniyle eleştirilen Beşiktaş'ta ilk ayrılık 6 Ekim 2023'te yaşandı. Teknik direktör Güneş, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından görevinden ayrıldı.

Taraftarların tepki göstererek istifaya davet ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da aynı gün olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

BURAK YILMAZ 6 MAÇTA GÖREV YAPTI



Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı futbol takımı, deneyimli teknik adamın yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet edildi.

Siyah-beyazlılar, teknik ekibine 2 yabancı antrenör dahil eden ve öz güvenle göreve başlayan Yılmaz döneminde de istediği performansı sergileyemedi.

Burak Yılmaz, 9 Kasım'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından görevinden istifa etti. Beşiktaş, Yılmaz yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

RIZA ÇALIMBAY'IN İKİNCİ DÖNEMİ 42 GÜN SÜRDÜ



Beşiktaş'ın 10 Kasım 2023'te teknik direktörlüğe getirdiği Rıza Çalımbay, 42 gün görevde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, efsane oyuncularından Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçmesine karşın bu performansını sürdüremedi.

Deneyimli teknik adam, sakat oyuncuların sayısının fazlalığından şikayet ederken, futbol kamuoyunda da eski başkan Ahmet Nur Çebi tarafından göreve getirilen Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresi çok konuşuldu.

Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023'teki kongrede seçilen Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, ligde üst üste yaşanan 2 yenilginin ardından Rıza Çalımbay ile 22 Aralık'ta yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, Çalımbay yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

HASAN ARAT'IN İLK TEKNİK DİREKTÖR HAMLESİ BAŞARI OLMADI



Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin 7 Ocak'ta büyük umutlarla göreve getirdiği Fernando Santos, beklentileri karşılayamadı.

Portekizli teknik adam, siyah-beyazlıların istenilen futbolu bir türlü oynayamaması ve başarılı sonuçlar alamaması üzerine sezonu tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Siyah-beyazlılar, 97 gün görev yapan Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda 5. tur, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını kazanmasına rağmen bu performansını lige taşıyamadı.

Beşiktaş, Fernando Santos ile Süper Lig'de yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

KALAN BÖLÜMDE TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK



Beşiktaş, bu sezon kalan maçlarına Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Topraktepe ile ligde 3 müsabakaya çıkmıştı. Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan bu süreçte deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, sahasında Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Serdar Topraktepe, Santos döneminde teknik ekipte de yer almıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK DÖNEMİNDEN SONRA 8 TEKNİK ADAM GÖREV ALDI



Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ilk döneminin ardından teknik direktör konusunda istikrar sağlanamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2019 yıllarında Güneş yönetiminde Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam ile 2019'da yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta 8 teknik adam göreve getirildi.

Bu süreçte sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos görev aldı. Siyah-beyazlılar, bu teknik adamlar arasında söz konusu dönemde sadece Sergen Yalçın ile 2020-2021 sezonunda ligde şampiyonluk elde etti.