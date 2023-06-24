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Spor

Beşiktaş'a transferde Arabistan'dan rakip çıktı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Karl-Toko Ekambi için Suudi Arabistan'dan Al Shabab da devreye girdi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'a transferde Arabistan'dan rakip çıktı
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Beşiktaş'a Karl-Toko Ekambi transferi için Suudi Arabistan'dan bir rakip çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın Ekambi'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN DAHA YÜKSEK TEKLİF

Al Shabab'ın, daha önce de Ekambi'yi kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Suudi Arabistan temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'tan daha yüksek bir teklif sunduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Rennes'e kiralanan Kamerunlu futbolcunun bonservisinin bulunduğu Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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