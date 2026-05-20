Beşiktaş'ın bir süredir transferine yoğun çaba harcadığı Zambo Anguissa için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Napoli, siyah beyazlı kulübü geri çevirdi.

AfricaFoot kaynaklı haberlere göre, siyah beyazlıların ilk girişimi beklenen sonucu vermedi. İtalyan ekibi Napoli'nin, Beşiktaş'tan gelen resmi teklifi yeterli bulmayarak reddettiği bildirildi.

Napoli yönetimi, 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu bırakmak için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Habere göre Serie A ekibi, Anguissa'nın bonservisi için 18 ile 20 milyon euro arasında bir rakam beklentisi içerisinde.

Bu seviyedeki bir maliyetin, siyah-beyazlı yönetimin transfer bütçesi ve stratejisiyle uygun olduğu görülmüyor.