Adı son zamanlarda özellikle Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Berkay Yılmaz için flaş bir talip çıktı.

Feyyaz Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan birisi" dediği Berkay Yılmaz, Real Betis'e gitmek üzere.

İspanyol La Razon gazetesinin haberine göre Real Betis, 18 yaşındaki Türk yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen birden fazla takım olmasına rağmen İspanya Ligi sayesinde yarışta öne geçti.

Internacional'dan, Johhny Cardoso'yu almak için anlaşması bulunan Real Betis, Berkay Yılmaz için uğraşıyor.