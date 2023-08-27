Beşiktaş'a transferde yabancı kuralı etkisi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sağ stoper özelinde yürütülüyor.

Avrupa pazarına giriş yapan ve fırsat arayan Beşiktaş'ın, stoper takviyesinin ardından yabancı defterini kapatma ihtimali oldukça yüksek. Sebebi ise kadrodaki yabancı oyuncu sayısı.

Mevcut durumda 14 yabancısı bulunan Kartal'da Francisco Montero takımdan ayrılacak ve yerine savunmaya bir oyuncu transferi gerçekleştirilecek. Francisco Montero'nun Belçika ve İspanya'dan bazı takımlarla temasta olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası 1 kişilik kontenjan yine stoper ile doldurulacak.