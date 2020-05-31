Beşiktaş'a UEFA müjdesi

31 Mayıs 2020 Pazar 12:37 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:40

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa kupalarına katılım konusunda müjdeyi verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın UEFA turnuvalarına katılması yönündeki engel şimdilik kalktı. 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmıştır."

"Koronavirüs sürecinde 2,5 ayda 166 milyon TL gelirimizden mahrum kaldık. 380 milyon TL kaynak yaratarak kulübümüzün ayakta durmasını sağladık."

"Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3.3. milyar TL olduğu açıklanmıştı. Bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4.1 milyar TL’yi bulacak belki de aşacaktır."

"600 milyon TL gelirimiz var ancak giderimiz 900 milyon TL. Yılda 300 milyon TL açık veriyoruz. Ayda 25 milyon TL açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz."

"Bankalar Birliği ile yaptığımız sözleşmeyi değiştirmek için görüşüyoruz. 190 dava devam ediyor. 225 tane icra takibi var. Geldiğimiz günden bu yana 61 haciz için kapı önünde icra memurlarıyla kavga ettik."

"Fenerbahçe maçında VAR olayı yaşadık. TFF'ye başvuru yaptık ama beklentilerimiz karşılanmadı. Göztepe maçında kural hatası olduğunu belirttik, hakemin ifadelerindeki çelişkilerinin değerlendirilmesi için başvuru yaptık ama sonuç alamadık."

"Mesut Bakkal'ın ifade ettiği, belirtmiş olduğu 86-87 sezonunda Beşiktaşımızın kupasının verilmesini, şampiyon ilan edilmesiyle alakalı yaptığımız başvuruya en kısa zamanda cevap verilmesini arzu ediyoruz."