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Beşiktaş'a yeni golcü Jonathan Kodjia

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon 42 maçta 9 gol atan, 2 de asist yapan 29 yaşındaki 1.89’luk Fildişi Sahilli oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş yönetimi forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığı ve Güven Yalçın'ın tecrübesizliği sebebiyle bir santrfor daha almayı planlayan Beşiktaş, rotayı Aston Villa'nın Afrikalı oyuncusu Jonathan Kodjia'ya çevirdi. Bu sezon yükseldiği Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavili ekibin bu satışa sıcak baktığı öne sürüldü. 29 yaşındaki Fildişi Sahili Milli Takımı'nın santrforu Kodjia ile her konuda anlaşıldığı, kulübüyle de masaya oturulacağı ifade edildi.
 
MİLLİ TAKIMDA 16 MAÇTA 8 GOL ATTI
Geçtiğimiz? sezon 42 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncunun imzasının an meselesi olduğu belirtildi. 22 Ekim 1989 tarihinde Saint-Denis'te dünyaya gelen Kodjia, futbola Reims altyapısında başladı. AS Cherbourg, Amiens ve Caen'e kiralandıktan sonra Angers'e transfer oldu. İlk yurt dışı transferini Bristol City ile yapan 29 yaşındaki santrafor, 2016-2017 sezonunda Aston Villa tarafından 13 milyon euro'ya satın alındı. Fildişi Milli Takımı formasını 16 karşılaşmada terletti ve 8 de gol kaydetti.
 
Senegalli oyuncu 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında iki kez sakatlık yaşadı. İlk sezon ayak bileği yaralanması nedeniyle 10 maç takımından ayrı kalan Kodjia, bir sonraki sezon da yine ayak bileğinden geçirdiği operasyonun ardından 21 maçta görev yapamadı.
 
Jonathan Kodjia, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 221 resmi müsabakada forma giydi. Senegalli yıldız bu periyotta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, 17 de asist yaptı ve 87 gole direkt olarak katkıda bulundu.
 
(Fotomaç)

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