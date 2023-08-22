Türkiye'de oynadığı dönemde futbolseverleri kendine hayran bırakan Anderson Talisca için Arabistan'dan bomba bir iddia geldi. Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Talisca'nın Süper Lig devine imza atacağı ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ'TAN GECE YARISI AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır" denildi. Beşiktaş,her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir." ifadelerini kullandı.

ARABİSTAN'DAN GALATASARAY İDDİASI!

Suudi Arabistan basınından Sport Al-Marsd, "Anderson Talisca'nın Al Nassr'dan sonraki yeni varış noktası açıklanıyor. Muhabir Sultan Al-Zaidi'ye göre Brezilyalı Talisca, Galatasaray'a gidecek" haberini paylaştı. Zaidi, bu bilgiyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Yine Arap basınından Ciro 24, Al Nassr'ın Talisca'nın yerine düşündüğü yıldız ismi duyurdu; Kingsley Coman. Haberde şu ifadeler yer aldı; "Suudi kulübü, Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'yı satma arzusu ve hücum hattındaki Mane ile Ronaldo'nun yanına dünyaya kendini kabul ettirmiş bir oyuncuya imza attırma amacında. Kulüp, bunun için ilk alternatif olarak Kingsley Coman'ı belirledi." Al Nassr Teknik Direktörü Castro'nun da Talisca'yı kadro dışı bıraktığı vurgulandı.