Beşiktaş'tan, Martins Indi harekatı

27 yaşındaki stoper ile daha önce yıllık 1.5 milyon Euro'ya prensipte anlaşan Beşiktaş, oyuncunun ısrarla ayrılma isteğini koz olarak kullanacak. Siyah-beyazlılar, Stoke City'nin 6 milyon Euro isteğine karşılık 4 milyon Euro'yu 3 eşit taksitte ödeme teklifinde bulunacak.

Beşiktaş'a gitmek istediğini Stoke'a ileten deneyimli oyuncunun transferinin hafta sonuna kadar resmiyet kazanması bekleniyor.

(Sabah)