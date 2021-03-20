İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2021 Cumartesi / 7 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2161
  • EURO
    8,5947
  • ALTIN
    404.833
  • BIST100
    1528.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'da derbi kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...
Spor

Beşiktaş'da derbi kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:33
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbide Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer alacak:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah

Hücum: Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.