Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.
Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. 4. hakem ise Serkan Tokat oldu.
İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri:
Yarın:
20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
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