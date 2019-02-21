Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. 4. hakem ise Serkan Tokat oldu.

İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri:

Yarın:

20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım