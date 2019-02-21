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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.

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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.
 
Bülent Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. 4. hakem ise Serkan Tokat oldu.
 
İşte Süper Lig’de haftanın hakemleri:
 
Yarın:
 
20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
 
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
 
23 Şubat Cumartesi:
 
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
 
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
 
24 Şubat Pazar:
 
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
 
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
 
19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
 
25 Şubat Pazartesi:
 
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

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