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‘Beşiktaş’ı istiyorum’

Kartal’ın gündeminde olan Brentfordlu oyuncu, “Beşiktaş gelişimimi sürdürebileceğim bir kulüp. Bana teklif yaptıkları doğru. Umarım anlaşma sağlanır ve bu sezon İstanbul’a giderim” dedi.

  • Star Spor
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SON günlerde ismi Beşiktaş ile anılan futbolculardan Ollie Watkins, iddiaların doğru olduğunu belirtirken, Siyah-Beyazlı formayı giymeyi çok istediğini vurguladı. 23 yaşındaki oyuncu, gelişimini daha iyi sürdürebileceği bir kulüpte oynamak istediğini ve bu nedenle de Kartal’ın teklifine sıcak baktığını ifade etti.Brentford formasını giyen İngiliz futbolcunun asıl mevkisi sağ kanat. Ancak santrfor mevkisinde de görev yapabiliyor. 1.80’lik oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

BELÇİKA VE PORTEKİZ’DEN TEKLİF

Transfer haberlerinin çıkmasından sonra Ada basınına açıklamalar yapan Watkins, “Brentford Kulübü gelişimim için uygun değil. Daha büyük bir kulüpte, daha başarılı olup kariyerimi bir adım ileri götürmek istiyorum. Beşiktaş’ın bana teklif yaptığı doğru. Görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş benim oynamak istediğim bir kulüp, umarım taraflar arasında bir sorun çıkmaz ve İstanbul’a transferim gerçekleşir” dedi. Bu arada Watkins ile bazı Belçika ve Portekiz kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

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