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Spor

Beşiktaş'ın 100. yıl forması satışları 50 bini aştı!

Beşiktaş'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için özel olarak hazırladığı formalara taraftarlar ilgiyi sürdürüyor. Formanın 4 haftalık satışı 50 bine ulaştı.

15 Şubat 2024 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 100. yıl forması satışları 50 bini aştı!
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Beşiktaş Kulübünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığı formalara siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

Hasan Arat'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından üretimine başlanan forma, 4 haftalık süreçte 50 bin satışa ulaştı.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın isimlerinin yanı sıra Beşiktaş'ın üç farklı dönemde kullandığı üç arma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl logosunun yer aldığı formayı, Beşiktaşlı oyuncular, Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada giymişti.

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