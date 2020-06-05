Beşiktaş'ın '117. Yıl Nostalji Forması' satışa çıktı

05 Haziran 2020 Cuma 22:57 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 22:57

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

Kartal Yuvası, taraftarlarımızın gönlünde çok özel bir yere sahip olan nostalji formamızı yeniden taraftarlarımızla buluşturdu.

Özel tasarım kutusunda taraftarlarımızla buluşan nostalji formanın ense kısmında reflektör kartal baskı ve 1903-2020 detayı, ön sağ yüzünde ise üretim numarası bilgisi yer alıyor.

1903 adet üretilen 117. Yıl Nostalji Forma’ya kartalyuvasi.com.tr/ ve kartalyuvasi.eu/tr/ adreslerinden hemen, seçili Kartal Yuvası mağazalarından ise yarından (6 Haziran) itibaren 499 TL’ye sahip olabilirsiniz.

İşte 117. Yıl Nostalji Forması: