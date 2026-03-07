İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdi
Spor

Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdi

Beşiktaş'ın lig ve kupada yakaladığı 17 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray derbisiyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında rakibine 1-0 mağlup oldu.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi derbide sona erdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 13 ve Türkiye Kupası'nda da 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş'ın bu serisi, Galatasaray müsabakasıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu karşılaşmaya kadar siyah-beyazlı ekip, ligde 13 ve Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Kartal'ın bu namağlup serisi derbide sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasına kadar Süper Lig'de; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor'u mağlup etti. Siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile ise berabere kaldı. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kocaelispor ile puanları paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.