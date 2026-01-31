İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu: Kristjan Asllani

Beşiktaş'ın, İtalya Serie A takımlarından Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlıların tarihindeki 195. yabancı futbolcu oldu.

31 Ocak 2026 Cumartesi 10:10
Beşiktaş'ın 195. yabancı futbolcusu: Kristjan Asllani
Beşiktaş, Inter'ın 23 yaşındaki Arnavut futbolcusu Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Asllani de Kartal'ın 195. yabancı oyuncusu oldu.

EMPOLİ ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Empoli altyapısında futbol hayatına başlayan Kristjan Asllani, kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda ise bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu. Inter'de 99 müsabakada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino'ya kiralanan Asllani, yeni takımıyla 16 mücadeleye çıkarken, gol ya da asist üretemedi.

ARNAVUTLUK MİLLİ TAKIMI'NDA 38 MAÇA ÇIKTI

Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nın formasını 38 kez sırtına geçirdi. 2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Asllani, 5 gol ve 2 asistle Arnavutluk'a katkı sağladı.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN İKİNCİ TRANSFERİ

Arnavut futbolcu, kış transfer döneminde Beşiktaş'ın ikinci transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti.

Siyah-beyazlı ekip 6 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ ARNAVUT FUTBOLCUSU

Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu oldu. Kartal'ın 2023-2024 sezonunda Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayı giyen ilk Arnavut futbolcu olmuştu.

Beşiktaş, Muçi'yi bu sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiraladı.

