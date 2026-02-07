Beşiktaş'ın 200. yabancısı Denis Vasquez oldu

Beşiktaş'ın İtalya temsilcisi Roma'dan bonservisini kiraladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez, siyah-beyazlı formayı giyen 200. yabancı futbolcu oldu.

Tarihinde 58 farklı ülkeden 199 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kış transfer dönemindeki yedinci ve son takviyesini 27 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayarak yaptı.

Beşiktaş'ın 200. yabancı futbolcusu Vasquez, siyah-beyazlı ekipte forma giyen 4. Kolombiyalı olarak tarihteki yerini aldı.

KULÜP KARİYERİ

Barranquilla'da 12 Mayıs 1998'de dünyaya gelen Devis Vasquez, ülkesinde 2016'dan itibaren Inter Palmira, Patriotas, Inter Bogota, Llaneros'un alt yaş gruplarında forma giyerek kariyerine başladı.

Paraguay ekiplerinden Guarani'ye 2020'de transfer olan 27 yaşındaki kaleci, performansıyla İtalya temsilcisi Milan'a transfer oldu.

Milan'da alt yaş gruplarında forma giyen Vasquez, 2023-25 yılları arasında sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'ye kiralandı. Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Empoli formasıyla toplam 34 maçta görev yaptı.

Temmuz 2025'te Roma'ya bonservisiyle transfer olan Kolombiyalı kaleci, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.

Kaleci Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, transferin son gününde tecrübeli file bekçisinin bonservisini kiralayarak kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ 4. KOLOMBİYALI

Devis Vasquez, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki dördüncü Kolombiyalı futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen ilk Kolombiyalı futbolcu siyah-beyazlı kulübün efsanelerinden kaleci Oscar Cordoba'ydı.

Kolombiyalı oyuncular Pedro Franco ve Elan Ricardo da Beşiktaş formasıyla mücadele etti.

DEVRE ARASINDAKİ 7. TRANSFER

Kolombiyalı file bekçisi Devis Vasquez, Beşiktaş'ın kış transfer dönemindeki yedinci ve son transferi oldu.

Siyah-beyazlılar, devre arasında kaleye Devis Vasquez'i, savunmaya Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan'ı, orta sahaya Junior Olaitan ve Kristjan Asllani'yi, santrfor bölgesine de Hyeon-gyu Oh'u transfer etti.

SON GÜN 3 TRANSFER

Siyah-beyazlılar, transferin son gününde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Dünün ilk transferi Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ın tarihindeki 198. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, Agbadou'yu, Wolverhampton takımından 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Marsilya'dan transfer ettiği sağ bek Amir Murillo, kulüp tarihindeki ilk Panamalı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı ekip, kış transfer döneminde 29 yaşındaki savunmacıyı 1 yılı opsiyonlu toplam 3,5 yıllığına renklerine bağladı. Murillo, kulüp tarihindeki 199. yabancı futbolcu kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Roma'dan ise kaleci Devis Vasquez'i kiralık renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın aynı gün kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou 198, Amir Murillo 199, Devis Vasquez ise kulübün 200. yabancı transferi oldu.