İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,8952
  • EURO
    12,3827
  • ALTIN
    650.417
  • BIST100
    1707.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurulu tarihi belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurulu tarihi belli oldu

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurulu, 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 07:35 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 07:35
ABONE OL

Kulüp açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle düzenlenemeyen 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 18 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 25 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki düzenlenecek toplantıda, 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurullarının idari ve mali bakımdan ibrası, ayrı ayrı oya sunulacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.