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Spor

Beşiktaş'tan 938 milyon TL'lik dev sponsorluk anlaşması

Beşiktaş, stat sponsorluğu için Emirates ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Kara Kartal, 3 senede toplam 27 milyon 750 bin euro'yu kasasına koyacak.

Akşam10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan 938 milyon TL'lik dev sponsorluk anlaşması
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Beşiktaş'ta yapılan sponsorluk görüşmelerinde sona gelindi. Siyah-Beyazlılar, stat sponsorluğu için Arap Emirlikleri Havayolu şirketi Emirates ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

3 SENEDE 795 MİLYON TL

Kara Kartal, 3 senede toplam 27 milyon 750 bin euro (795 milyon TL) kasasına koyacak. Beşiktaş forma göğüs sponsorluğu için de Emirates ile anlaştı. Kartal, 3 sene Avrupa arenasında mücadele ettiği dönem karşılığında toplam 5 milyon euro (143 milyon TL) alacak.

GAZPROM'A UEFA VE FIFA ENGELİ

Gazprom ile yapılan görüşmeler UEFA ve FIFA ile hukuki engel çıkma ihtimali üzerine askıya alındı. Beşiktaş Yönetimi, mevcut göğüs sponsoru Beko ile son bir görüşme yapacak.

Bu görüşme sonrası yapılan sponsorluk anlaşmaları açıklanacak. Siyah-Beyazlılar, stadın çatısının tepesine reklam koymak için de bazı firmalar ile görüşme yaptı. Ancak çatının uygun olmaması sebebiyle bu düşünce ertelendi.

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