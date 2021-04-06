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Spor

Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu! Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz...

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacaklarının yarın sabah yapılacak Kovid-19 testinin sonucuna göre belli olacağı belirtildi.

AA06 Nisan 2021 Salı 19:54 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 19:54
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Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacaklarının yarın sabah yapılacak Kovid-19 testinin sonucuna göre belli olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, De Souza, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre

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