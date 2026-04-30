Beşiktaş, sol bek pozisyonu için Grimaldo'da ısrarını sürdürüyor. Alman basınında çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki İspanyol oyuncu için Barcelona da devrede.

Bayer Leverkusen forması giyen tecrübeli oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek. Ayrıca Grimaldo'nun Milan hakkında kullandığı ifadeler de gündem oldu.

İspanyol futbolcu, "Milan, İtalya'nın en büyük kulüplerinden biri. İnanılmaz bir stadyuma ve harika bir taraftara sahip" ifadelerini kullandı.