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Spor

Beşiktaş'ın Alexis Beka Beka için umutları tükeniyor

Gelecek sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alexis Beka Beka siyah-beyazlılara olumlu yanıt vermişti. Ancak Beca Beca'nın transfer için Beşiktaş'lı yöneticilere verdiği süre dolmak üzere.

Fanatik25 Haziran 2023 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Alexis Beka Beka için umutları tükeniyor
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Siyah-Beyazlılar, ön libero transferinde de Alexis Beka Beka isminin üzerine yoğunlaşmıştı.

22 yaşındaki Fransız futbolcu için kulübü Nice'le temaslara başlayan idareciler, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı.

Transferi bitirmek için Şenol Güneş'in raporunu bekleyen yöneticiler, genç yeteneği elinden kaçırmakla karşı karşıya...

VERDİĞİ SÜRE DOLMAK ÜZERE

Siyah-Beyazlılar'ın ilgisine olumlu yanıt verip tatile çıkan Beka Beka'nın, Beşiktaş'a transferinin bitirilmesi için verdiği süre dolmak üzere.

Tatiline yeni haftada nokta koyacak olan başarılı futbolcuya, Almanya ve Fransa'dan taliplerin olduğu belirtildi.

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