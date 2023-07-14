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Spor

Beşiktaş'ın Almanya'daki hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon için çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ın Almanya kampındaki hazırlıkları teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam ediyor.

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 16:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Almanya'daki hazırlıkları devam ediyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında sürdüren Beşiktaş, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında yarın TSİ 16.00'da Kufstein Arena'da FC Augsburg ile karşılaşacak.

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