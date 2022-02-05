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Spor

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 21:17
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ile Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin belirlediği kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira.

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