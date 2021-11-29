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Spor

Beşiktaş'ın antrenmanına başkan takibi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 15:18 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:18
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Koşuların ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, idmanı yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçıyla noktaladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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