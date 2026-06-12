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Spor

Beşiktaş'ın Armand Lauriente ısrarı! Bonservisini duyurdular

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların ilk teklifine sıcak bakmayan İtalyan kulübü, Fransız kanat oyuncusu için bonuslarla birlikte 25 milyon avro talep ederken taraflar arasında yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Armand Lauriente ısrarı! Bonservisini duyurdular
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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'nun Fransız kanat oyuncusu Armand Lauriente...

İtalyan basınının haberine göre Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Haberde, Sassuolo'nun Lauriente'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon avroluk bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların ise transfer görüşmelerine 15 milyon avro artı bonusları içeren bir teklif hazırlığıyla başladığı ifade edildi. Ancak bu rakamın şu aşamada Sassuolo tarafından yeterli bulunmadığı aktarıldı.

Taraflar arasında önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Bu görüşmede Beşiktaş'ın teklifini artırıp artırmayacağının netlik kazanacağı öğrenildi.

Başta Fransız temsilcisi Olympique Marsilya olmak üzere bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

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