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Spor

Beşiktaş'ın Avrupa maçına meşale engeli

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın taraftarları sahaya meşale atarak maçın başlamasını geciktirdi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 21:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Avrupa maçına meşale engeli
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Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı maçın başlamasından hemen önce Arnavut taraftarlar sahaya girdi ve sahaya meşale atıldı. Maçın hakemi Stuart Attwell'in çağrısı sonrası oyuncular soyunma odasına gitti. Mücadele, 15 dakikalık gecikmenin ardından başladı.

Beşiktaş'ın Tirana ile oynayacağı mücadelede tribünlerden meşale atıldı ve taraftarlar sahaya girdi.

Bu gelişmenin ardından hakem Stuart Attwell oyuncuları çağırdı.

İki takım futbolcuları soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerinin toplantısının ardından hakem ve oyuncular sahaya geri döndü ve maç yaklaşık 15 dakika geç başladı.

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