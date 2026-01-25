İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Beşiktaş'ın Benfica'ya borcu 40 milyon euro

Son dönemde Beşiktaş ve Benfica arasında birçok transfer gerçekleşti. Portekiz basını, Beşiktaş'ın Benfica'ya 40 milyon euro borcu olduğunu, Rafa Silva transferinin bu hesaplara dahil olacağını duyurdu. İşte detaylar....

AKŞAM25 Ocak 2026 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Benfica'ya borcu 40 milyon euro
Portekizli gazeteci Luis Aguilar, Beşiktaş'tan Benfica'ya giden Rafa Silva'nın transferini değerlendirdi. Haber ise şöyle: "Son yıllarda iki kulüp arasında birçok transfer gerçekleşti. Gedson Fernandes, João Mário ve Kökçü gibi oyuncular Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Aguilar, 'Beşiktaş, Benfica'ya 40 milyon euro borçlu ve Rafa transferi bu hesaplara dahil olacak' ifadesini kullandı. Benfica Başkanı Rui Costa ise 'Rafa, aynı ruhla geri dönüyor. Birçok taraftar, Rafa'nın bedelsiz ayrıldığı için Benfica'ya karşı iyi davranmadığını düşünüyor. Bu doğru değil' dedi.

