Portekizli gazeteci Luis Aguilar, Beşiktaş'tan Benfica'ya giden Rafa Silva'nın transferini değerlendirdi. Haber ise şöyle: "Son yıllarda iki kulüp arasında birçok transfer gerçekleşti. Gedson Fernandes, João Mário ve Kökçü gibi oyuncular Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Aguilar, 'Beşiktaş, Benfica'ya 40 milyon euro borçlu ve Rafa transferi bu hesaplara dahil olacak' ifadesini kullandı. Benfica Başkanı Rui Costa ise 'Rafa, aynı ruhla geri dönüyor. Birçok taraftar, Rafa'nın bedelsiz ayrıldığı için Benfica'ya karşı iyi davranmadığını düşünüyor. Bu doğru değil' dedi.