Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 13 maçta yenilgi yaşamayan siyah-beyazlılar, namağlup serisini sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmeye odaklandı.

Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray'la ligde 9 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 16 gole karşılık filelerinde ise 6 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçteki tek beraberliğini yeni statta oynanan ilk derbide 24 Eylül 2016'da 2-2'lik skorla aldı.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı ağırladığı son 10 mücadelenin sadece 1'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu süreçte evinde Cimbom'a karşı son yenilgisini 2023-2024 sezonunda 3 Mart 2024 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

Geriye kalan 9 müsabakanın 8'inden siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1'inde de taraflar 1'er puana razı oldu.