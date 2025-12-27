İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 22 milyar 531 milyon lira

Beşiktaş'ın borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu duyuruldu.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 22 milyar 531 milyon lira
Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan kurulu başkanı olarak kendilerinin ilk toplantısı olduğunu belirten Ürkmezgil, "İlk defa bu kadar çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemimiz oldu. Bu süreçte bel altından vurulan mesnetsiz iftiralarla karşılaştık. Hem ekibim hem ben, ne bugün ne yarın bu duruma girmedik, girmeyeceğiz de. Divan başkanlığı düşüncesine girdiğimizde beni motive eden unsurlar camianın bölünmüşlüğü, alışılmamış seçim süreçleri benim bu konular karşısında neler yapabileceğimdi. Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları görüşülecek.

GÜNCEL BORÇ

Beşiktaş'ın güncel borcu 22.531.664,293 TL olarak açıklandı.

