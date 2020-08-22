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Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu bildirildi.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:36 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:36
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Vodafone Park'ta düzenlenen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu ifade eden Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu dile getiren Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu belirtti.

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