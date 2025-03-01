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Spor

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL olduğunu açıkladı.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sebebiyle ertelenen 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL olduğunu açıkladı.

Camianın zihniyetini değiştirmesi gerektiğini, aksi takdirde sadece geçmişi tartışmakla zaman harcanacağına değinen Gökhan Tiryaki, eski başkan Hüseyin Yücel'e yaklaşık 1.2 milyar TL borcunun olduğunu da aktardı.

Divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'e cevap olarak ise Tiryaki, "Biz gereken görüşmeleri yaptık ve MASAK'A gitmesinin gerekli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

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