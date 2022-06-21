Beşiktaş'ın Caleb Ekuban için teklifi belli oldu

Kanatlarda ve forvette oynayabilen bir isim arayan Beşiktaş'ın, Genoa'dan Caleb Ekuban ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gana basınında yer alan haberde, Ekuban'ın Genoa'nın küme düşmesinin ardından yeni bir takım aradığı ve Beşiktaş'ın da 28 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Ganalı futbolcunun transferini istediği vurgulanırken, Ekuban'ın devre arası da Türkiye'den teklif almasına rağmen İtalya'da kalmayı seçtiği hatırlatıldı.

Ganalı futbolcunun devre arasındaki transfer döneminde Türkiye'den Konyaspor'u geri çevirdiği belirtilirken, dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ise Ekuban'a sıcak bakmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Genoa'da 33 maça çıkan Ekuban, 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Trabzonspor'dan 2021 yazında İtalyan ekibine 1.8 milyon karşılığında transfer olan Ekuban'ın Genoa ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.