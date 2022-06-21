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Spor

Beşiktaş'ın Caleb Ekuban için teklifi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban için 1.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

21 Haziran 2022 Salı 18:16 - Güncelleme:
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Kanatlarda ve forvette oynayabilen bir isim arayan Beşiktaş'ın, Genoa'dan Caleb Ekuban ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gana basınında yer alan haberde, Ekuban'ın Genoa'nın küme düşmesinin ardından yeni bir takım aradığı ve Beşiktaş'ın da 28 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Ganalı futbolcunun transferini istediği vurgulanırken, Ekuban'ın devre arası da Türkiye'den teklif almasına rağmen İtalya'da kalmayı seçtiği hatırlatıldı.

Ganalı futbolcunun devre arasındaki transfer döneminde Türkiye'den Konyaspor'u geri çevirdiği belirtilirken, dönemin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ise Ekuban'a sıcak bakmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Genoa'da 33 maça çıkan Ekuban, 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Trabzonspor'dan 2021 yazında İtalyan ekibine 1.8 milyon karşılığında transfer olan Ekuban'ın Genoa ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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