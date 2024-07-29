Beşiktaş'ın Clement Lenglet planı

Beşiktaş, sol stoper için Atletico Madrid'den Mario Hermoso ile birlikte Katalan devi Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Barcelona ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da yıllık 6 milyon Euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu bir yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

AYNI YOLLA KİRALANDI

Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barca'nın yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lenglet'in Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.