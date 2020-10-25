Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu belli oldu

DHA 25 Ekim 2020 Pazar 13:15 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 13:15

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın, yeni transferler Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadroya alırken, durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz'ü de kafileye dahil etti. Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile koronavirüs karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah ise kadroda yok.

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.