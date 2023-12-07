İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9438
  • EURO
    31,2628
  • ALTIN
    1888.43
  • BIST100
    7866.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu: Vincent Aboubakar
Spor

Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu: Vincent Aboubakar

Beşiktaş'ta bu sezon attığı gollerle takımı sırtlayan Vincent Aboubakar, derbiye özel hazırlanıyor. Kamerunlu forvet 3 maçlık suskunluğunu derbide bitirmek istiyor.

Sabah7 Aralık 2023 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu: Vincent Aboubakar
ABONE OL

Beşiktaş'ta yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi yönetim, teknik heyet ve taraftarın seferber olduğu siyah beyazlı kulüpte bir isim derbiye özel hazırlanıyor. O da Kara Kartal'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar...

Bu sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın gol yükünü çeken 31 yaşındaki forvet oyuncuyla teknik heyetin yakından ilgilenerek derbiye özel motive ettiği belirtildi.

GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Süper Lig'de forma giydiği son 3 karşılaşmada suskun kalan Aboubakar da Fenerbahçe'ye gol atarak bu sessizliği bitirmek istiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Tecrübeli krampon bu sezon 20 karşılaşmada 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bu gollerin 4'ünü ligde attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.