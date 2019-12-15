Beşiktaş'ın Dimitri Payet ısrarı sürüyor

Foot Mercato’ya göre Marsilya 32 yaşındaki Payet’nin aylık 600 bin euro olan maaşından kurtulmak istiyor ve gelen tekliflere sıcak bakıyor... Beşiktaş ise oyuncuyu kiralama teklifinde bulundu. Fransız ekibi, devre arasında oyuncuyla bir görüşme yapacak ve Payet’nin transferi netlik kazanacak.

Güneş