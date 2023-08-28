İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,4757
  • EURO
    28,6283
  • ALTIN
    1632.81
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Dinamo Kiev hazırlıkları sürüyor
Spor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı akşam idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de evinde karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.