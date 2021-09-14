Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 önemli eksik...

AA 14 Eylül 2021 Salı 18:38 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 18:38

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR



Siyah beyazlılarda Dormund maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş dahil edilmedi.