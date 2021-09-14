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  • Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 önemli eksik...
Spor

Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 önemli eksik...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA14 Eylül 2021 Salı 18:38 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 18:38
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Siyah beyazlılarda Dormund maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş dahil edilmedi.

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