Beşiktaş'ın düşüşü sürüyor! Üst üste 5. mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 5; toplamda 9. mağlubiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise bu sezonki 4. galibiyetini aldı.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

Salon: Beşiktaş Gain

Hakemler: Ramazan Çevik, Ahmet Kalay

Beşiktaş GAİN: İdil Başcan, Meliushkyna, Szczurovska, Kurilo, Zeynep Demirel, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Kullerkann, Zeynep Üzen)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grojber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Mijatovic, Kobzar, Tikhomirova, Nisan Barut)

Setler: 18-25, 25-15, 25-15, 21-25, 14-16

Süre: 153 dakika (34, 30, 31, 36, 22)