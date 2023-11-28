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Spor

Beşiktaş'ın eksikleri genç futbolcuya şans doğurdu

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesi sakat ve eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Necip Uysal'ın da son Avrupa maçında cezalı durumda olmasıyla, forma 19 yaşındaki genç stoper Aytuğ Kömeç'e gidebilir.

Fanatik28 Kasım 2023 Salı 09:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın eksikleri genç futbolcuya şans doğurdu
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Beşiktaş, Samsunspor galibiyetiyle deplasmandaki 3 puan hasretine son verdi. Şimdi gözler Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Necip kırmızı görmüştü

Club Brugge maçı öncesi Amartey ve Bailly'nin sakatlıkları devam ediyor. Rıza Çalımbay'ı sıkıntıya sokan asıl konu ise Necip Uysal'ın cezalı olması. Tecrübeli oyuncu, gruptaki son Bodo mücadelesinde 90+3'te ikinci sarıyı görüp oyundan atılmıştı.

Aytuğ forma giyebilir

Çalımbay'ın elinde Omar Colley dışında stoper kalmadı. 19 yaşındaki altyapı oyuncusu Aytuğ Kömeç'e şans doğabilir. Diğer alternatif ise orta sahadan ya da beklerden bir oyuncuyu savunmanın merkezine kaydırmak.

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