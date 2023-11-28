Beşiktaş'ın eksikleri genç futbolcuya şans doğurdu

Beşiktaş, Samsunspor galibiyetiyle deplasmandaki 3 puan hasretine son verdi. Şimdi gözler Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Necip kırmızı görmüştü

Club Brugge maçı öncesi Amartey ve Bailly'nin sakatlıkları devam ediyor. Rıza Çalımbay'ı sıkıntıya sokan asıl konu ise Necip Uysal'ın cezalı olması. Tecrübeli oyuncu, gruptaki son Bodo mücadelesinde 90+3'te ikinci sarıyı görüp oyundan atılmıştı.

Aytuğ forma giyebilir

Çalımbay'ın elinde Omar Colley dışında stoper kalmadı. 19 yaşındaki altyapı oyuncusu Aytuğ Kömeç'e şans doğabilir. Diğer alternatif ise orta sahadan ya da beklerden bir oyuncuyu savunmanın merkezine kaydırmak.