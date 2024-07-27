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Spor

Beşiktaş'ın eli kolu bağlandı! 683 milyon TL'lik dev kambur

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş artan maliyetler nedeniyle transfere es verdi. Gelecek sezon kadro düşülmeyen oyuncuların maaşı siyah beyazlılara büyük bir yük oldu. İşte detaylar...

Akşam27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın eli kolu bağlandı! 683 milyon TL'lik dev kambur
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Transfer sezonunu Paulista, Rafa Silva, Can Keleş, Immobile gibi oyuncularla açtıktan sonra 'es veren' Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncuların maliyeti yönetimin elini zorlaştırıyor... Siya beyazlılarda gelecek sezon planlamasında yer almayan Aboubakar, Chamberlain, Rebic, Amartey, Onana, Colley, Masuaku, Zaynutdinov, Muleka, Montero ve Hasic gibi isimlerin toplam maaşı 19 milyon 56 bin euro, yani yaklaşık 683 milyon TL... Yönetim, bu oyuncuların maaş yükünden kurtularak gelecek transferleri planlamak istiyor; ancak futbolcuların gitmeye pek de niyeti yok...

MAAŞ ŞAMPİYONU ABOUBAKAR!..

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında Kamerunlu Vincent Aboubakar, 3.5 milyon euroluk maaşıyla en masraflı oyuncu. Golcü futbolcuyu 3 milyon euroluk maaşıyla Alex Oxlade-Chamberlain ve 2.6 milyon euro ile Ante Rebic takip ediyor. Onana 1.5 milyon euro, Colley 1.4 milyon euro, Masuaku 1.3 milyon euro ve Zaynutdinov 1.2 milyon euro maaşları ile yine düşünülmeyen ve çok kazanan oyunculardan... Muleka 1 milyon euro, Beşiktaş'taki her sezonunu kiralık geçiren Montero 850 bin euro ve Hasic 400 bin euro maaş alıyor.

OYUNCULARIN GİTMEYE NİYETİ YOK

Öte yandan planlama dışındaki oyuncularını elden çıkararak maaş yükünü hafifletmek isteyen Beşiktaş, futbolcuların gitmeyi reddetmesi sorunuyla da karşı karşıya. Yüksek maaş alan oyuncular, ederinde teklif gelmedikçe kulüpten gitmek istemiyor. Geçen günlerde 3 milyon euro maaş alan Chamberlain'in İngiltere'den gelen 700 bin euroluk teklifin, mevcut maaşıyla arasındaki farkını Beşiktaş'ın ödemesini istediği öne sürülmüştü. Asbaşkan Hüseyin Yücel ise Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif olduğunu, el sıkışıldığını ancak Ganalı oyuncunun son anda bu transferden vazgeçtiğini söylemişti.

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