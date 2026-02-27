İSTANBUL 6°C / 4°C
  Beşiktaş'ın en büyük kozu Hyeon-gyu Oh
Spor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, golcüsü Hyeon-gyu Oh'a güveniyor. Oynadığı 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran Güney Koreli yıldız, Kocaeli karşısında da siyah-beyazlıların en önemli kozu olacak.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, oynadığı 3 maçta 3 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine bağladığı Oh, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından geçen hafta da Göztepe karşısında gol bulmayı başardı.

Siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kısa zamanda kazanan 24 yaşındaki santrfor, Kocaelispor maçında da takımının gol yollarındaki en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.

