Spor

Beşiktaş'ın en büyük kozu! İşte Sergen Yalçın'ın derbi karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçın 4'ünü kazanırken, sadece 1 kez kaybetti. Söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde ise sarı-lacivertlilere rakip olan Yalçın, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrılırken, mağlubiyet yaşamadı. İşte detaylar...

28 Ekim 2025 Salı 12:51
Beşiktaş'ın en büyük kozu! İşte Sergen Yalçın'ın derbi karnesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen siyah-beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak.

SERGEN YALÇIN'IN 9. DERBİSİ

Sergen Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

Kartal, bu maçlarda 13 gol atarken, filelerinde 10 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ

Tecrübeli teknik adam, 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 2'si iç sahada, 1'i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçlardan 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy'de ise 4-3'lük skorla gülen taraf oldu.

Sergen Yalçın'ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle:

Süper Lig - 15 Mart 2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

Süper Lig - 19 Temmuz 2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

Süper Lig - 29 Kasım 2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

Süper Lig - 17 Ocak 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig - 21 Mart 2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Süper Lig - 8 Mayıs 2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

Süper Lig - 25 Ekim 2021

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig - 4 Ekim 2025

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

