20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
  • Beşiktaş'ın en istikrarlısı Orkun Kökçü
Spor

Beşiktaş'ın en istikrarlısı Orkun Kökçü

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu geride bırakan Beşiktaş'ta en çok forma giyen futbolcu Orkun Kökçü oldu.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 12:56
Beşiktaş'ın en istikrarlısı Orkun Kökçü
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı futbol takımında, teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 farklı futbolcu forma şansı buldu.

Ligde bu sezon 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan ve toplam 2485 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın en çok süre alan ismi olarak dikkati çekti.

İLK ÜÇTE TÜRK OYUNCULAR YER ALDI

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün yanı sıra Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süreyi alan üç isim olarak ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte formayı kolay bırakmayan söz konusu üç Türk oyuncu, sezonun genelinde istikrarlı şekilde sahada yer aldı.

34 haftalık sezonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, kalan 30 müsabakada 2485 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu olmayı başardı.

Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakika ile kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti.

- En tecrübelisi Mert Günok, en genci Mustafa Hekimoğlu

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan kaleci Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 36 yaşında olan deneyimli file bekçisi, sırtına geçirdiği siyah-beyazlı forma ile takımının en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekmişti. Şu an 37 yaşında olan Mert, 8 müsabakada 720 dakika süre kaldı.

Siyah-beyazlılarda görev yapan en genç futbolcu ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Beşiktaş altyapısında yetişen Mustafa, 3'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta 375 dakika süre buldu.

20 YABANCI FUTBOLCU TER DÖKTÜ

Beşiktaş'ta bu sezon 20 yabancı futbolcu süre aldı.

Siyah-beyazlılarda sezonun genelinde Wilfred Ndidi (Nijerya), Tammy Abraham (İngiltere), Vaclav Cerny (Çekya), El Bilal Toure (Mali), Gabriel Paulista (Brezilya), Tiago Djalo (Portekiz), Rafa Silva (Portekiz), David Jurasek (Çekya), Milot Rashica (Kosova), Felix Uduokhai (Almanya), Jota Silva (Portekiz), Joao Mario (Portekiz), Jonas Svensson (Norveç), Ernest Muçi (Arnavutluk), Junior Olaitan (Benin), Emmanuel Agbadou (Fildişi Sahili), Hyeon-gyu Oh (Güney Kore), Amir Murillo (Panama), Kristjan Asllani (Arnavutluk) ve Devis Vasquez (Kolombiya) yabancı statüsünde forma giydi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev yapan Taylan Bulut, Türk statüsünde forma giydi.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ, 30 MAÇTA DA GÖREV YAPTI

Beşiktaş'ta forma konusunda en istikrarlı futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.

Orkun, 30 maçın 29'unda ilk 11'de forma giyerken, 2485 dakika sahada kaldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 kez oyuna sonradan dahil olduğu Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti.

ERSİN DESTANOĞLU, 25 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon 25 karşılaşmada görev yaptı.

Deneyimli file bekçisi, 25 müsabakada 2250 dakika oynarken, kalesinde 29 gol gördü.

Ersin, 8 mücadeleyi ise gol yemeden noktaladı.

Sezon başında siyah-beyazlı ekibe geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz ise 25 müsabakada forma giyerken, 2088 dakika süre aldı.

37 FUTBOLCU ŞANS BULDU

Beşiktaş'ta bu sezon kulübede Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın görev yaparken, ligde toplam 37 farklı oyuncu forma şansı buldu.

Siyah-beyazlılarda sezon içinde Joao Mario, Serkan Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Ernest Muçi, Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham takımdan ayrıldı.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARIN SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı formayla süre alan futbolcular şunlar:

FutbolcuYaşUyrukMaçİlk 11Süre (Dakika)
Orkun Kökçü25Türkiye30292485
Ersin Destanoğlu25Türkiye25252250
Rıdvan Yılmaz24Türkiye25232088
Vaclav Cerny28Çekya30252008
Wilfred Ndidi29Nijerya25232000
Emirhan Topçu25Türkiye21201742
El Bilal Toure24Mali22191648
Tiago Djalo26Portekiz18161463
Gökhan Sazdağı31Türkiye17141305
Tammy Abraham28İngiltere18151255
Junior Olaitan24Benin14131196
Cengiz Ünder28Türkiye26141165
Felix Uduokhai28Almanya15121124
Emmanuel Agbadou28Fildişi Sahili13121090
Hyeon-gyu Oh25Güney Kore13121088
Milot Rashica29Kosova258975
Amir Murillo30Panama1211957
Kristjan Asllani24Arnavutluk1411901
Gabriel Paulista35Brezilya1010865
Rafa Silva33Portekiz1010820
Mert Günok37Türkiye88720
David Jurasek25Çekya107637
Jota Silva26Portekiz185575
Kartal Kayra Yılmaz25Türkiye135516
Salih Uçan32Türkiye195514
Taylan Bulut20Almanya75445
Mustafa Hekimoğlu19Türkiye173375
Jonas Svensson32Norveç54346
Demir Ege Tıknaz21Türkiye102309
Yasin Özcan20Türkiye22167
Devrim Şahin19Türkiye42163
Joao Mario33Portekiz21105
Devis Vasquez28Kolombiya1190
Necip Uysal35Türkiye2181
Ernest Muçi25Arnavutluk1158
Serkan Emrecan Terzi22Türkiye1-20
Tayyip Talha Sanuç26Türkiye1-1

