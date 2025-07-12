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Spor

Beşiktaş'ın en pahalı transferi Orkun Kökçü! İşte kariyerinde öne çıkan detaylar...

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, kariyerinde birçok dönüm noktası yaşadı. Feyenoord ile ilk maçına 17 yaşındayken çıkan milli oyuncu daha sonra takım kaptanı olarak kupa kaldırdı. Hollanda ekibinin ardından Benfica'nın yolunu tutan ve orta sahanın vazgeçilmezi haline gelen Orkun, artık Beşiktaş'ın formasını terletecek. İşte milli oyuncunun futbolculuk kariyerinde öne çıkan ayrıntılar...

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın en pahalı transferi Orkun Kökçü! İşte kariyerinde öne çıkan detaylar...
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Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'nün kariyerinde dikkat çeken noktaları sizin için derledik.

İLK ALTYAPISI GRONINGEN

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 yılında Hollanda, Harleem'de dünyaya geldi. Futbola Harlem'in yerel kulüplerinde başlayan Orkun Kökçü, Olympia Harlem ve Stormgovels gibi takımlarda forma giydi.

BABA KOEMAN ONU KEŞFETTİ

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın babası Martin Koeman, antrenmanları izlerken onun iki ayağını da iyi kullanmasına dikkat çekerek yeteneğini fark etti.

FEYENOORD YOLUNU TUTTU

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord altyapısına katıldı ve 2017'de U17 seviyesinde profesyonel sözleşme imzaladı.

İLK MAÇ İLK GOL

Orkun Kökçü Feyenoord ile ilk maçına 17 yaşındayken VM Gemert karşısında çıktı ve bu maçta bir gol kaydetti. Hollanda Ligi'ndeki ilk maçına ise FC Emmen karşısında çıktı ve bu maçta ilk gol ve ilk asist sevincini yaşadı.

KAPTAN OLDU, KUPAYI KAZANDI

2022-2023 Sezonunda Jenst Tornstra'nın ayrılığı sonrası Arne Slot, Orkun Kökçü'yü takım kaptanı yaptı ve bu sezonda kaptal olarak Hollanda Ligi'ni kazandı.

ARNE SLOT'TAN ÖVGÜ

16 Mayıs 2023'te bir röportajında: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Teknik direktörümüz Arne Slot, maçtan sonra bu başarıyı hak ettiğimi söyledi." dedi.

ADVOCAAT'TAN LAKAP!

Dick Advocaat, kendisine Feyenoord'da iken "Orrie" lakabını taktı. Orkun, Dick Advocaat'ın Orkun diyemediği için bu lakabı taktığını söyledi.

REKORLA BENFICA'DA

Orkun Kökçü, Feyenoord sonrasında Benfica'ya transfer oldu ve 25+5 milyon euro karşılığında Benfica'nın transfer rekoru oldu. Orkun Kökçü Benfica forması ile ilk maçına Porto karşısında çıktı ve bu maçı Benfica 2-0 kazandı. Orkun Kökçü, Benfica ile ilk golünü ise Vitoria Guimares karşısında kaydetti.

LAGE İLE GERİLİM

ABD'deki Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica'nın Auckland ile oynadığı maçta asist yaptıktan birkaç dakika sonra oyundan alınan Orkun Kökçü, hocası Bruno Lage ile tartışma yaşamıştı. Lage'in, forma sürelerinde adaletsiz davrandığını düşünüyordu. Yaşanan gerilim sonrası ayrılmaya karar verdi.

"BIRAKIN BEŞİKTAŞ'A GİDEYİM"

Ailecek Beşiktaşlı olan Orkun Kökçü, gençlik günlerinden bu yana her röportajında bir gün siyah-beyazlı formayı giymek istediğini açıkladı. "Daha önce Beşiktaş'a gelecektim ama o zamanki yönetim 1 milyon euro ödemedi" diyen Orkun Kökçü, bu kez Benfica ile yaşadığı krizin ardından Portekiz ekibine "Bırakın Beşiktaş'a gideyim" dedi. Benfica, Orkun'un bu talebi sonrasında köşeye sıkıştı ve Beşiktaş ile masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALISI!

Orkun Kökçü, 30 milyon euro transfer bedeli ile Beşiktaş'ın en pahalı oyuncusu olacak.

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