Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kadrosu açıklandı

AA 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:55 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:55

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroda yer almadı. Hafta içinde bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan siyah-beyazlı ekipte, Utku Yuvakuran da kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Emre Bilgin, Ersin Destanoğlu, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Kouodu, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner.