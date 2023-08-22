Beşiktaş'tan Al Sadd'a giden Romain Saiss'tan bir transfer itirafı geldi. Marsilya2nın kendisine ilgi duyduğunu anlatan Saiss, "Marsilya'dan ilgi vardı. Sanırım görüştüğüm ilk kulüp onlardı. Transfer dönemi başlamadan önce başkan Pablo Longoria ve sportif direktör Javier Ribalta ile görüşmüştüm. Her şey çok iyi gitmişti. Kulüpten bir sözleşme teklifi vardı. Bu teklifi geri çeviren Beşiktaş'ın da bir teklifi vardı. Gençliğimde bir Marsilya taraftarı olduğumu hiç saklamadım. Benim için büyük bir fırsattı. İlgimi çekmişti. Ancak ne yazık ki Marcelino'nun gelişiyle birlikte biraz isteksiz olmaya başladıklarını hissettim. Menajerimle birlikte bunun karmaşık olacağını anlamıştık. Tüm bunlara rağmen bu transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş teklifi kabul etseydi daha erken olabilirdi." şeklinde konuştu.

ROMAN SAISS'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI



Beşiktaş'ta bir sezon forma giyen Roman Saiss, siyah-beyazlı forma altında 26 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Roman Saiss, bu karşılaşmalara toplamda 2.041 dakika sahada kaldı.