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  • Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roman Saiss'tan bomba itiraf: ''Hiç saklamadım''
Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roman Saiss'tan bomba itiraf: ''Hiç saklamadım''

Faslı stoper Roman Saiss, transfer döneminde Marsilya ile görüştüğünü ancak Beşiktaş'ın Fransız ekibinden gelen teklifi kabul etmediğini söyledi. Ayrıca Marsilya taraftarı olduğunu söyleyen Roman Saiss, bu transferin Marcelino'nun göreve gelmesinin ardından gerçekleşmediğini aktardı.

22 Ağustos 2023 Salı 18:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Roman Saiss'tan bomba itiraf: ''Hiç saklamadım''
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Beşiktaş'tan Al Sadd'a giden Romain Saiss'tan bir transfer itirafı geldi. Marsilya2nın kendisine ilgi duyduğunu anlatan Saiss, "Marsilya'dan ilgi vardı. Sanırım görüştüğüm ilk kulüp onlardı. Transfer dönemi başlamadan önce başkan Pablo Longoria ve sportif direktör Javier Ribalta ile görüşmüştüm. Her şey çok iyi gitmişti. Kulüpten bir sözleşme teklifi vardı. Bu teklifi geri çeviren Beşiktaş'ın da bir teklifi vardı. Gençliğimde bir Marsilya taraftarı olduğumu hiç saklamadım. Benim için büyük bir fırsattı. İlgimi çekmişti. Ancak ne yazık ki Marcelino'nun gelişiyle birlikte biraz isteksiz olmaya başladıklarını hissettim. Menajerimle birlikte bunun karmaşık olacağını anlamıştık. Tüm bunlara rağmen bu transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş teklifi kabul etseydi daha erken olabilirdi." şeklinde konuştu.

ROMAN SAISS'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bir sezon forma giyen Roman Saiss, siyah-beyazlı forma altında 26 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Roman Saiss, bu karşılaşmalara toplamda 2.041 dakika sahada kaldı.

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