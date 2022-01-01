DHA 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:45

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında transfer yasağını açmak için girişimlerini sürdüren Karşıyaka, ilk yarıda 2 kez kadro dışı bırakılıp gözden çıkarılan Doğukan İnci'yi takasta kullanmayı düşünüyor. Karşıyaka formasıyla 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 6, 2019-2020 sezonunda ise 14 gol atan 22 yaşındaki Doğukan, bu yıl forma giydiği 6 maçta ağları sarsamadı. Sezonun üçüncü haftasında disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı kalıp, sonrasında affedilen, 31 Ekim'deki Karaköprü Belediyespor maçı sonrasında tekrardan kadro dışı bırakılan Doğukan'ın affedilmesi gündeme gelmedi.

Gösterdiği çıkışla 2020 yılında uzun süre adı Beşiktaş'la anılan genç futbolcu için kulübe hiçbir teklifin de gelmediği öğrenildi. İlk etapta Doğukan'ı kiralık göndermeyi tartışıp ardından vazgeçen yönetim, yapmak istediği transferler için Doğukan'ı takasta önerecek. Yakaladığı çıkışın ardından büyük düşüş yaşayan genç forvet, bir dönem futbolda geleceğin yıldızları arasında anılıyordu. Doğukan, Karaköprü maçında penaltı kaçırıp oyundan alınırken formasını çıkarıp atınca taraftarın tepkisini almıştı. Yeşil-kırmızılı ekip, transferde yeni haftada gaza basmayı planlıyor.