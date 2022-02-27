Fanatik 27 Şubat 2022 Pazar 09:54 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 09:58

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam John Benjamin Toshack'tan kötü haber geldi. Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü covid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı. 72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.